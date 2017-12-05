Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Rıza Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından zirveye emin adımlarla yaklaşan Trabzonspor, sahasında misafir ettiği Antalyaspor’u da 3-0 yendi. Trabzonspor’un kazanarak, bu sezon ilk defa üç maç üst üste galip geldiği karşılaşmaya iyi başlayan taraf üç haftadır galibiyete hasret olan Antalyaspor’du. Maçın özellikle ilk yarısında rakibine oranla daha üstün bir futbol sergileyen Leonardo’nun ekibi 14. dakikada Yekta ve 25. dakikada Maicon ile gole yaklaşırken, gol perdesini açan isim 41. dakikaya kadar kaleye şutu olmayan Trabzonspor’dan Burak Yılmaz oldu. 41’de Onazi’nin savunmanın arkasına attığı güzel pasa iyi hareketlenen Kral, kaleci Ferhat’ın üstünden yaptığı aşırtmayla ilk yarının skorunu belirledi: 1-0.



Net fırsatlar kaçtı

50’de Maicon savunmanın arkasına yaptığı koşuyla kaleci Onur’u ekarte etti ancak açısı daralınca istediği vuruşu yapamadı. 56’da Eto’o, ceza sahasında Onur ile karşı karşıya kaldı ama Trabzonspor’un kaptanı kalesini gole kapadı. Trabzonspor’u rahatlatan gol ise 58’de geldi. Sol kanattan ceza sahasına hareketlenen N’Doye, Yusuf Yazıcı’dan aldığı pası önce iyi kontrol etti, ardından da içe kat ederek çektiği sert şutla fileleri sarstı: 2-0. Rıza Çalımbay’ın takımı 64 ve 72’de Yusuf Yazıcı ile farkı üçe çıkartmak için oldukça net fırsatlar yakalasa da bu pozisyonları sonuçlandıramadı. 88’deki yine Yusuf Yazıcı’nın kaleciden dönen şutunu Burak Yılmaz tamamladı ve skoru ilan etti: 3-0.

BURAK YILMAZ: Özlenen günlere döneceğiz

Dün de iki gol atan Burak Yılmaz iddialı açıklamalar yaparak, “Hedefimiz ligin ilk yarısını ilk üç içinde bitirmek. Bütün maçlarımızı kazanıp lige ağırlığımızı koyacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Trabzonspor’u özlenen günlerine yeniden kavuşturacağız” açıklaması yaptı.