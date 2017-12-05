Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetim kurulu adına açıklama yapan kırmızı-beyazlı kulübün başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, sezona Süper Lig'i hedefleyerek başladıklarını ve transferleri kulüp mali yapısını da dikkate alarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Son dönemde alınan kötü sonuçların, hedeften uzaklaşıldığı yönünde bir izlenimin oluşmasına yol açtığına işaret eden Araboğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, teknik ekibi ve futbolcusu ile önemli bir sportif kadrosu, bugüne kadar toplanan 15 puanı, henüz oynanmamış 20 lig karşılaşması olmasına rağmen yeni bir yönetimin gelmesinin daha faydalı olacağına inanıyoruz. Kulübümüzün idari, mali, sportif faaliyetlerinin devamı ve kulübümüze yakışır bir devir teslim için doğru olanın genel kurul olduğu değerlendirilmiştir. Bu nedenle yönetim kurulumuz aday olacak yönetim kadrolarının ligin ikinci devresine hazırlanabilmeleri ve kadro yapısını şekillendirebilmeleri açısından olabilecek en erken tarihte gerçekleştirilmek üzere olağanüstü genel kurul kararı almıştır."

Adaylık başvurusu yapacak kongre üyeleri için kulübün mali ve idari yapısıyla ilgili kayıtlarının açık olduğunu belirten Araboğlu, genel kurul tarihine dek yönetim kurulunun çalışmaya devam edeceğini ve devre arasına kadar hedefe yönelik önem derecesi yüksek karşılaşmalarda takımın desteğe ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi.