Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’deki yükselişin sırrı teknik direktör Aykut Kocaman’ın yaptığı ufak dokunuşlarda yatıyor. Forma adaletini ön planda tutan tecrübeli çalıştırıcı, fiziksel verileri en iyi, idman performansı en yüksek isimlere öncelik tanıyor. Ancak Kocaman’ın seçimlerinde ilk sırayı taktik disiplin alıyor. Hoca, istediklerini eksiksiz yerine getiren, takım kurgusunu koruyan oyuncularda ısrar ediyor. Valbuena ve Ozan gibi isimleri, bireysel performansları yüksek olmasına rağmen kenara çeken Aykut Hoca, Neto, Isla ve Hasan Ali’ye ise düşük performans nedeniyle forma vermiyor. Geçen sezon takımın en çok eleştirilen isimlerinden Neustadter, İsmail ve Aatıf, hem çalışkanlık hem de disiplin olarak hocanın gözüne girmeyi başarırken, takımın çehresinin de değişmesine neden oldu.



Disiplinle gelen başarı

Aykut Kocaman’ın taviz vermeyen yapısı, oyuncuların daha çok çalışmasına sebep olurken, rekabeti de körüklemiş durumda. Ancak, Kocaman’ın kazanan takımı bozmak gibi bir düşüncesi yok. Bu sebeple Valbuena, Isla Bursa deplasmanında da yedek oturacak. Yakaladıkları 3 maçlık serinin önemine dikkat çeken Aykut Hoca “Osmanlı maçından sonraki Sivas karşılaşması çok kritikti. Neyse ki hata yapmadık ve devamını da getirdik. İyi yolda ilerliyoruz. Ama kalan 3 maçımız da final niteliğinde. Bu karşılaşmalarda yaşayacağımız en ufak bir kayıp her şeyi altüst eder” sözleriyle oyuncularını uyardı. Aynı disiplinle yola devam etmek zorunda olduklarını vurgulayan Kocaman “Bunu başarırsak her şey istediğimiz gibi gelişir” yorumunda bulundu.