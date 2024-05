Hasan Arat'tan gündeme dair çarpıcı açıklamalar! Yeni teknik direktör için tarih verdi!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Beşiktaş gündemi hakkında açıklamalar yaptı. Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, gelecek sezon hakkında açıklamalarda bulundu. Arat, yeni teknik direktör arayışları hakkında bilgi verdi ve sezonu değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde:

ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİK

"Sportif anlamda zor bir başlangıç yaptık. Çok çalkantılı bir dönem geçirdik. Taraftarlarımız çok sabırlı davrandılar. Bize olan güvenleri eksilmedi. Sıkıntılı dönemi atlatmaya çalışıyoruz. Salı günü biletler hemen tükendi. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Kolay bir maç değildi. Seyirci o gece bizi çok mutlu etti. Beşiktaş çok büyük bir kulüp. 4 aylık süre büyük üzüntüler ve sıkıntılarla geçti. Beşiktaş hiçbir zaman üçüncülüğü hedeflemez. Kupayı aldığımız takdirde özür borcunu futbolcularımız yerine getirmiş olacak. Büyük bir mücadele. Gelecek sezon için daha umutluyum." "Seçim bitti artık. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var her alanda. Beşiktaş'a nasıl daha iyi hizmet edebiliriz diye toplantılar yapıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Salı gecesi şunu gösterdi, bir başkan rakip başkan adayı ve ikinci başkanıyla soyunma odasına giriyorsa hiç kimse bunu mesele etmiyorsa, bizim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa Beşiktaş çok büyük bir resim veriyor Türkiye'ye. Beşiktaş örnek oluyor. Seçimlerde de örnek olduk, salı gecesi de örnek olduk. Beşiktaş camiası şu anda bir bütün halinde. Çok büyük sorunlar var. Herkes saha sonuçlarına bakıyor. Çok ağır şeyler var. Ağır işler olmuş. Hepsini hukuk çerçevesinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. 23 Mayıs bizim için çok önemli. Beşiktaş'ın bu sezonki en önemli günlerinden biri olacaktır."

FERNANDO SANTOS'UN AYRILIĞI

"Şenol hocamın bırakması bir kırılmadır. Beşiktaş 3 sezondur kasım ayında havlu atıyor. Bu kırılma kasım ayında olur mu? 40 puan fark olur mu? Beşiktaş'a bu yakışmıyor. Beşiktaş bunu maddi ve manevi olarak hak etmiyor. Sonra Burak hoca gelmiş, Rıza hoca gelmiş. Fernando Santos'un gelişine camia destek vermiş. Matematik burada da uymadı. Biz de kupayı riske atamazdık. Çok üzüldüm. Kontrat yaparken, ayrılma maddeleriyle birlikte yapabileceğim en iyi kontrattı. Böyle bir hocayı kısa sürede getirebilmek çok önemliydi. Şubat transfer sezonunda kimse gelmek istemiyor. Bazı hocalar Alanyaspor maçını izledikten sonra gelmek istemedi. Matematik yürümedi. En iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a da matematiksel olarak sizi koruyabileceğim bir şey yok dedim. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımı dinlerim. Sonrasında karar veririz. Serdar hocamla devam etmeye karar verdik. Kararsızlıktan daha iyidir kararlılık. Sezon sonuna kadar bu konu kapanmıştır. 23 Mayıs'tan sonra durum değerlendirmesi yaparız. Kupa finali her takımın hayalidir. Finalde de çıkıp oynayacaksın şartlar ne olursa olsun." "Afrika Kupası planlaması yapılmamış. O dönemde 1 ayımız gitti. Çok acele kontratlar yapılmış. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon euro. Herkes transfer diyor. 19-20 tane oyuncu var. Herkes alalım diye bakıyor. Ne satacaksın? Nasıl bu işin içinden çıkacaksın?"

ÇOK CİDDİ HAMLELER VAR

"Sağlıklı yapıyı oluşturmaya çabalıyoruz. Sağlıklı olsa bu yapı hemen sonuç alır. Biz geldikten sonra Semih niye oynamaya başladı? Semih'in şu anda 10 golü var. Semih'le 2028'e kadar kontratı kim yaptı? Altyapıdaki bütün hocaların maaşları düzeltildi. Altyapının tüm restorantları, ışıklandırmaları değişti. Biz Beşiktaş'ta altyapı kombinasyonu olmadan hiçbir şey yapamayız. Bugün dünyanın bütün kulüplerinde kadrolarında minimum 4 oyuncuyu altyapıdan istiyor. Bundan sonra düzeni kurarken teknoloji kullanacağız. Bu senenin planlamasına Arsenal 2022'de başlamış. Çok ciddi hamleler var. Sportif direktörlük artık başka bir şey. Sportif direktörlükte asıl etken satış oldu. Sonrasında alıştan başlıyor değerlendirme. Böyle bir arayış içerisine girdik. Bizim istediğimiz isimleri kulüpler kolay kolay bırakmıyor. Keşke alabilsek. Feyyaz ve Samet hocanın yanında keşke bunlar yapılsa."

MUSRATİ'YE LAF ATIYORLAR

"Al-Musrati'ye laf atıyorlar. Şampiyonlar Ligi'nin en iyi üçüncü 6 numarası tekniklerle. Adamın şansı tutmadı. Başına gelebilecek en kötü şeyler oldu. Camiam sahip çıkacak. Yaşça çok genç insanlar. Muci kötü bir oyuncu mu? Onana'da da çok ön yargı oldu. Yaptığımız transferleri vadeli aldık. Teminat mektubu vermedik. İniş-çıkışlar yaşayabilirler. Takıma sonradan dahil olmak da zor. Olmadı, olmayacak diye bir şey söz konusu değil."

YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN TARİH VERDİ

"Sergen ve Şenol hocam Beşiktaş'ın çok önemli insanları. Ayrışmaya gidilmesini doğru bulmuyorum. Her iki hocamın da Beşiktaş'ın gündeminde olacağına inanıyorum. 23 Mayıs bittiğinde liglerde de durum belli olur. Serdar Topraktepe'yle görüşeceğiz ilk. Her şey olabilir. Asla, asla demeyeceksin. Otururuz konuşuruz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin Türkiye'nin kıymetleri. Yabancı hocalarla ilgili de görüşüyoruz. 23 Mayıs'a kadar kimseyle görüşmeyeceğiz. Tercihimizi daha çok Türk hocaya doğru götürmek istiyoruz. Şartlar ne gösterir bilemiyorum. Arkadaşlarım Türk hoca konusunda daha sıcak. Oturacağız ve konuşacağız. Şu anda buna konstantre değiliz. Sergen Yalçın, Şenol Güneş ve Nuri Şahin dışında Türk adaylar da var. Yerli olunca illa Türkiye'den olması gerekmiyor. Görüşmeleri bitireceğiz. Şartları göstereceğiz. Bu sefer zamanımız var. Şubat ayında zamanımız yoktu."



"Kupa sonuna kadar yeni sözleşme için görüşmeyelim dedim. Cenk'e de Salih'e de keşke imzalasaydınız dedim. Serzenişlerinde haklı olabilirler. Her şey çok kötü gitti. Şu anda Beşiktaş'ın derdi sözleşme yapmak değil. Cenk'e bir şey söyleyebilir miyiz? Bu işleri dikkatli yapmak lazım. İnsanları incitmemek, tribüne atmamak lazım. Sporcumun yuhalanmasını kabul etmiyorum."

SEMİH BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ

"Semih bizim kırmızı çizgimiz. Avrupa Şampiyonası'na gideceğine inanıyorum. Özel bir yetenek. Samet abisi onun her şeyiyle ilgileniyor. Beşiktaşlının kahramanı şu anda. Avrupa Şampiyonası'nda oynamayı hak ediyor. Montella'yla 3 hafta önce konuştuk. Ben oyuncuma sahip çıkarım. 10 yaşından beri bu çocuk gol atıyor. Bulduğu anda atıyor. Bu krizde Semih, Demir Ege ve Mustafa (Hekimoğlu) gibi oyuncular bulmak önemli. Santos giderken çok güzel sözler söyledi, bir rapor verdi."



"Tedbirli davranacağız. Bonservis ödemeden sözleşmeleri biten oyuncularla görüşüyoruz. Bonservisi Muci gibi genç oyunculara ödemek isteriz. Defansta tecrübeli oyuncuya ihtiyacımız var. Ramos gibi maliyetli oyuncuyu alma ihtimalimiz yok. Mutlaka tecrübeli defans oyuncularına ihtiyacımız var. Tayyip Talha'nın dönmesi çok önemli. Rashica, Muci geldikten sonra oyunu değişti."

"Antrenör kararını vereceğiz. Hocayla birlikte transferi yapacağız. Biz alternatifleri konuşacağız. Kendi bütçemize göre transfer yapacağız. Belirli oyuncuları göndermeden transfer yapamazsınız. Beşiktaş'ın şampiyonluk dışında başka bir hedefi olamaz. Dolayısıyla hedefimiz şampiyonluk. Bakhtiyor yabancı statüsünde değil. Onun dışında gördüğüm kadarıyla önemli değişikler olabilir, olmak zorunda."