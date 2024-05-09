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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'de bir kişi, boşanma aşamasında olan 1 çocuk annesi Ukraynalı eşini öldürüp intihar etti.

Mersin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Limonluk Mahallesi 24117 Sokak'taki 13 katlı bir binanın 3 katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre,  İ.Z. (45), boşanma aşamasındaki Ukrayna uyruklu eşi N.Z. (33) ile tartıştı.

Tartışmada İ.Z., eşini tabanca ile birçok defa ateş ederek öldürdü, ardından da intihar etti. Silah sesleri üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çiftin cenazesi cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Çiftin 7 yaşında bir çocukları olduğu ancak olay anında okulda olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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