Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla verilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

31 ARALIK 2019'A KADAR...



Yasaya göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatılacak.

HANGİ LİGDE NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR



Halen yürürlükte olan vergi kanunu 2017 sonuna kadar sporculara Gelir Vergisi Kanunu üzerinden yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden lig usulüne tabi spor dallarında, en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 vergi ödenmesi öngörüyordu.





TÜRKİYE 'VERGİ CENNETİ'



Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor.

AVRUPA'DA İKİ KATI FAZLA



Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.