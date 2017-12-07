Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserisporlu futbolcular Deniz Türüç ile Silviu Lung'a birer maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın, Süper Lig'de oynanan Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor maçından sonra çıkan olaylara karışan Deniz Türüç ile Lung'a birer resmi müsabakadan men ve 13'er bin lira para cezası verdiği bildirildi. İki futbolcu da Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık Pazar günü yapılacak Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

Kurulun, Aytemiz Alanyaspor tercümanı Baran Bojnak'a da 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

PFDK'nın ayrıca, Evkur Yeni Malatyasporlu futbolu Aytaç Kara'ya ise Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 13 bin lira para cezası kestiği aktarıldı.

Disiplin kurulunun, Galatasaray derbisinde hakem soyunma odası koridorlarında sportmenliğe aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle sevk edilen Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ise ceza vermediği belirtildi.