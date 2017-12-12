Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın Devler Ligi’nde son 16 turunda Alman devi Bayern Münih’le eşleşmesi siyah-beyazlı camiada hem endişe hem de mutlulukla karşılandı. Kurayı değerlendiren Başkan Fikret Orman, Beşiktaş’ın gruptan lider çıkarak rüştünü ispatladığını söylerken “Bu aşamada kolay takım zaten yok. Hepsi zor takımlar. Kimin iyi, kimin kötü olduğunu bilmiyoruz. UEFA’da Brugge çıktığında sevinmiştim ama elendik. O günkü form durumunu görmek lazım. Alman ikincisi Leipzig’i hem orada hem burada yendik, işte bu öz güven. Bayern Münih zor bir ekip ama biz de çantada keklik değiliz. Rekabeti yüksek bir maç oynanacak. Bizim açımızdan en iyisini yapacağız. Süreci iyi değerlendirip o maçlara iyi hazırlanacağız. Hayırlı olsun. Açıkçası umutluyum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’da bir başkayız

Orman, Bayern Münih’in paylaşımı için “Mutlu olmaları lazım, büyük kulüple oynayacaklar. Biz de mutluyuz, büyük bir kulüple oynayacağız. Güzel bir rekabet olacak. Taraftar yine gelmeyecek. Öyle bir riski alamayız. Onun için İstanbul’daki maça gelmek isteyenler gelsin” hatırlatmasında bulundu. İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi de Bayern’i eleyebileceklerini söylerken “Zaten kalanların hepsi büyük takım, Beşiktaş da büyük takım. Şampiyonlar Ligi’nde bugün olmasa yarın karşılaşacaktık. Elemek için sahaya çıkacağız. Bayern de biz çıktığımız için üzülmüştür. Artık özellikle Avrupa’da öz güveni yüksek oynuyoruz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyorum. Bayern de bizi istemiyordu, öyle hatırlıyorum. Artık Beşiktaş’ı büyük maçlar bekliyor” dedi.

Provokasyonlara dikkat!

Çebi de Başkan Orman gibi Türk taraftarların Almanya’daki maçta provokasyonlara gelmemesi gerektiğini söylerken “Avrupa dışında kalabiliriz. O konuda tedirginim. Aynı politikayı sürdürmemiz gerekiyor” dedi. Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, ilk maçı deplasmanda oynamalarının avantaj olduğunu ifade etti. İstanbul’daki maçta taraftarın desteğiyle turu geçebileceklerini söyleyen Albayrak “Vodafone Park’ta taraftarımızı arkamıza alarak oynamak büyük güç ve o atmosferde Beşiktaş çok farklı oynuyor. İnşallah oradan iyi bir skorla dönüp burada bir üst tura çıkan taraf biz oluruz” derken, yönetici Ahmet Ürkmezgil “Basel, Sevilla gibi takımlar çıksa daha iyi olacaktı. Ama gruptan çıkış şeklimiz ile bizde herkesin korkulu rüyasıyız” ifadelerini kullandı.