Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın hırçın futbolcusu Caner Erkin yine arıza çıkardı. Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu’nda 9-0’ın rövanşında Manisaspor karşılaşmasıyla 6 maçlık cezasının ardından sahalara dönen Caner Erkin’in uzatma dakikalarında yaptığı hareket gündeme damgasını vurdu. Altyapısından yetiştiği takıma karşı forma giyen ve sarı kartı bulunmasına rağmen rakibine arkadan tekme atan millî futbolcu hakemin hoşgörüsü sayesinde kırmızı kart görmekten kurtuldu. Beşiktaşlı taraftarların birçoğu ise sosyal medyada Caner’e bu hareketinden dolayı tepki gösterdi. Bir taraftar sitesi Caner Erkin’e hareketinin ardından şu uyarılarda bulundu: “Biz seni yedirmeyiz dedikçe, sen saha içerisinde HIRS adı altında hem rakibe hem takım arkadaşlarına çok fazla şekilde agresif tavırlar sergiliyorsun. Şunu bil ki biz ne Galatasaray ne de Fenerbahçeliyiz... Biz ‘üzerimde Beşiktaş forması varken yalan mı söyleyecektim’ diyen ve kırmızı kart görmek pahasına doğru söyleyen Vedat Okyar’ın takımı BEŞİKTAŞ’ız”... Caner Erkin de bunun üzerine sosyal medya hesabından taraftar sitesinin uyarılarına şu cevabı verdi: “İyi dilekleriniz için teşekkürler. Siz de lütfen biraz beni anlamaya çalışın. Ben Beşiktaş’ın iyiliği için mücadele ediyorum bazen hırsıma yenik düşüyorum. Her şey düzelecek ve çok güzel olacak. Yeter ki siz benim arkamda olun. Ben Beşiktaş taraftarımız ve camia için bütün mücadelemi vermeye hazırım”... Caner Erkin, Galatasaray ve Fenerbahçe’de forma giydiği dönemlerde hem saha içi hem de saha dışındaki olaylarla gündeme geliyordu. Arda Turan, Fabio Bilica, Semih Şentürk’le yumruk yumruğa kavga eden Caner, Trabzonspor maçı sonrası yeni takım arkadaşları Cenk ve Talisca’yla da kapışmıştı.