Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pep Guardiola, La Liga ve Bundesliga'dan sonra teknik adam olarak çalıştığı üçüncü lig olan İngiltere'de de en uzun galibiyet serisine imza atmayı başardı.

Guardiola, 2008-2012 arasında yönettiği Barcelona ile La Liga'da 2010-11 sezonunda üst üste 16 maç kazandı. Real Madrid bunu 2016 yılında iki sezona bölünmüş olarak (2 Mart 2016 ile 18 Eylül 2016 arası) egale etti.

İspanyol teknik adam, 2013-2016 arasında Bayern Münih'in başındaydı. Guardiola, Alman devindeki ilk sezonunda Bundesliga'da üst üste 19 maç kazanmayı başardı.

Guardiola'nın kariyerindeki üçüncü takım Manchester City... 2016'dan beri İngiltere Premier Lig'de çalışan 46 yaşındaki teknik adam Premier Lig'in de galibiyet serisi rekorunu kırmayı başardı. Swansea deplasmanında 4-0 kazanan Manchester City, üst üste 15. galibiyetini aldı ve Arsenal'in 2002 yılında iki sezona yayılan 14 maçlık serisini geride bıraktı.