Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fransız basınına verdiği röportajda İstanbul'a gelme kararını anlattı ve Türkiye'de geçirdiği 4 aylık periyodu değerlendirdi.

FRANSA'DA GÖSTERİLEN TÜRKİYE İMAJI BURADA YOK



Fransa'da Türkiye'nin daha korkutucu bir yer olarak gösterildiğini belirten Feghouli, "Türkiye'ye gelmeden önce korkularım vardı, ancak şaşırtacak şekilde mutluyum. Fransa'da gösterilen Türkiye imajı burada yok. İnsanlar çok sıcak, İstanbul'da çok kaliteli bir hayat var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

HUZUR TÜRKİYE'DE



İstanbul'da huzurlu bir ortam olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, ''Müslüman bir ülkede olduğum gerçeği her zaman bir artı yazıyor. Çok güzel. Burada başka yerlerde olduğu gibi kimsenin dini sorgulanmıyor, kimseye garip bakılmıyor. Huzur içinde bir hayat var. Bu da benim kararımda önemli bir rol oynadı'' dedi.