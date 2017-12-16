Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda oynanan üçüncülük mücadelesinde, ev sahibi ülkenin lig şampiyonu El-Cezire ile Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Pachuca takımı karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan karşılaşmanın 37. dakikasında Uruguaylı futbolcu Urreta, fileleri havalandırarak Pachuca'yı 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sonuçlandı.İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Khalfan Al Rezzi'nin 57. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan Pachuca, 60. dakikada Franco Jara, 79. dakikada Roberto Carlos Gonzalez ve 84. dakikada penaltıdan Angelo Sagal'in golleriyle 4-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sonuçlandı. Bu galibiyetle Pachuca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.