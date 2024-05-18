Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: İyi niyetimizin bir sınırı var

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Arda Kardeşler, Kadıköy’de İcardi’ye yapılan faulü seyretti, Sivas maçında bir penaltımızı ve golümüzü vermedi. Kritik derbiye manuel olarak atanması ne anlama geliyor?" dedi.

Galatasaray, yarın akşam Rams Park’ta oynayacağı Fenerbahçe derbisinden en azından bir puan çıkararak 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. MHK’nın derbiye Arda Kardeşler’i ataması, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de TFF’ye aba altından sopa gösterdi. Kemerburgaz tesislerinde konuşan Öztürk “Arda Kardeşler ataması bizim şaşkınlıkla karşıladığımız bir konu. Bir hatalı düdük ve bir hatalı kararın şampiyonluğu etkileyeceği bir maçta hakemin manuel atanması ne anlama geliyor?” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK ATAYANLARDA

Arda Kardeşler’i değerlendiren Metin Öztürk “Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde İcardi’ye ceza sahasında yapılan faulü seyretti. 6-1 kazandığımız Sivasspor maçında bir penaltımız, bir golümüz verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? Aynı hakemin Fenerbahçe’nin Adana Demirspor, Karagümrük, Ankaragücü maçında yaptıkları... İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. Bu hakemin bu maça ‘manuel’ atanması, burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor” diye konuştu.