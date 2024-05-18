Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: İyi niyetimizin bir sınırı var

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk: İyi niyetimizin bir sınırı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe, Metin Öztürk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, "Arda Kardeşler, Kadıköy’de İcardi’ye yapılan faulü seyretti, Sivas maçında bir penaltımızı ve golümüzü vermedi. Kritik derbiye manuel olarak atanması ne anlama geliyor?" dedi.

Galatasaray, yarın akşam Rams Park’ta oynayacağı Fenerbahçe derbisinden en azından bir puan çıkararak 24. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. MHK’nın derbiye Arda Kardeşler’i ataması, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk de TFF’ye aba altından sopa gösterdi. Kemerburgaz tesislerinde konuşan Öztürk “Arda Kardeşler ataması bizim şaşkınlıkla karşıladığımız bir konu. Bir hatalı düdük ve bir hatalı kararın şampiyonluğu etkileyeceği bir maçta hakemin manuel atanması ne anlama geliyor?” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK ATAYANLARDA

Arda Kardeşler’i değerlendiren Metin Öztürk “Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisinde İcardi’ye ceza sahasında yapılan faulü seyretti. 6-1 kazandığımız Sivasspor maçında bir penaltımız, bir golümüz verilmedi. Maç 0-0 olsaydı ne olacaktı? Aynı hakemin Fenerbahçe’nin Adana Demirspor, Karagümrük, Ankaragücü maçında yaptıkları... İyi niyetimi zorlayarak hata demeye çalışıyorum ama iyi niyetimizin de bir sınırı var. Bu hakemin bu maça ‘manuel’ atanması, burada olabilecek hatalı kararların sorumluluğunun atayanlarda olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bankalar yarışa girdi! İşte ‘sıfır faizli kredi’ fırsatlarıSeyirci merak ediyordu: Arka Sokaklar’ın sezon finali tarihi netleşti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş, İtalyan teknik adama teklif götürdü! Sarri Kartal'ı inceleyecek - SporSarri Kartal'ı inceleyecekLigin dibinde can pazarı! Avrupa hesapları ve kümede kalma savaşı... - SporLigin dibinde can pazarıSergen Yalçın'dan veda mesajı! Yeni takımı belli oluyor - SporSergen Yalçın'dan veda mesajı! Yeni takımı belli oluyorHakan Çalhanoğlu isyan etti: Dışlanmış gibi hissediyorum, içimi acıtıyor - SporHakan Çalhanoğlu isyan etti: Dışlanmış gibi hissediyorum, içimi acıtıyorWout Weghorst geri dönüyor! Eski takımı Beşiktaş'a rakip olacak - SporWout Weghorst geri dönüyor! Eski takımı Beşiktaş'a rakip olacakGalatasaray, evinde Karşıyaka'ya kaybetti | Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final - SporGalatasaray, evinde Karşıyaka'ya kaybetti | Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final
Sonraki Haber Yükleniyor...