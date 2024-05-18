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Aziz Yıldırım bir kere daha camiaya seslendi: Çocuklar gülecek!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım bir kere daha camiaya seslendi: Çocuklar gülecek!
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Başkanlık, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak vaadiyle başkanlığa aday olduğunu söyleyen Yıldırım “Benim derdim başkanlık değil. Çocukları güldürmek için geliyorum” dedi.

Başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım gaza bastı. Önceki gün düzenlediği basın toplantısından sonra dün de Cemile Sultan Korusu’nda kongre üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım sözünü esirgemedi. “Son altı yılda geldiğimiz bu süreçte Fenerbahçe esir alındı, üyeler de ses çıkarmadı, sizler sahip çıkmadınız” diyen Yıldırım, “Mesele benim başkan olmam değil. Ben 20 yıl bu kulübe başkanlık yaptım. Şimdi de çocukların mutluluğu için aday oldum. Ama tek başıma bir şey yapamam. İmece usulü çalışacağız” ifadesinde bulundu.

GELİRLERİ KONUŞAN YOK

Fenerbahçe camiasını bir araya toplamakta kararlı olduğunu vurgulayan Aziz Yıldırım, “Bana oy verin demiyorum. Aklıselim davranın” çağrısı yaptı. Koç yönetiminin mali durum açıklamalarına değinen Yıldırım, “Hep borçtan bahsediliyor. Gelirler konuşulmuyor. Fenerbahçe’yi tapu sahibi yapan benim. Stadı yaptık. 100 milyon lira harcadık ama her yıl sadece stattan 40 milyon dolar gelir var. Borcunuzu karşılayacak mal varlığı varsa korkmayın. Fenerbahçe’de para sorunu olmaz. Tek düşüncemiz şampiyonluk” dedi.

ARTIK SUSMAM

Yıldırım, “Çok badire atlattık. Hiç ‘Eski başkanlar niye konuşmuyor’ demedim. Kaç defa ‘Aziz Başkan niye konuşmuyor?’ dediler. Ben konuşacaksam yönetime ne gerek var? Artık konuşmak için aday oldum” dedi.

KOÇ TAKIMI DÜŞÜNÜYOR

Başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, dün bir basın toplantısı daha düzenlerken, koltuğunu korumak üzere kolları sıvayan Ali Koç’tan henüz bir ses çıkmadı. Tamamen derbiye konsantre olan Koç’un takımın motivasyonunu bozmak istemediği öğrenildi. Adaylığını yazılı açıklamayla duyuran Koç’un pazartesi itibarıyla sesini yükseltmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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