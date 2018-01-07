Devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Antalya’da TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Bir otelin sahasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın tek golünü 23. dakikada Adem Büyük kaydetti. Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmaya Ertaç, Chabeke, Sadık, Murat Akça, Rahman, Murat, Azubuike, Aytaç, Adem, Berk ve Turgut on biriyle başladı. Karşılaşmada Teknik Direktör Erol Bulut, bütün futbolculara şans tanıdı.
Evkur Yeni Malatyaspor Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 10 Ocak’ta Süper Lig takımı Başakşehir ile oynayacak.
E.Yeni Malatyaspor hazırlık maçını 1-0 kazandı
07.01.2018 - 21:18 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Evkur Yeni Malatyaspor, kampta oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Devre arası kamp çalışmaları çerçevesinde Antalya’da TFF 1. Lig takımı Giresunspor ile hazırlık karşılaşması oynayan Evkur Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti.
Etiketler : evkur yeni malatyaspor,süper lig,giresunspor,
534311 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/534311.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
17
11
3
3
31
18
13
36
2
Galatasaray
17
11
2
4
37
22
15
35
3
Fenerbahçe
17
9
6
2
34
20
14
33
4
Beşiktaş
17
8
6
3
29
16
13
30
5
Kayserispor
17
8
6
3
25
18
7
30
6
Göztepe
17
9
3
5
30
26
4
30
7
Trabzonspor
17
8
5
4
33
28
5
29
8
Sivasspor
17
8
2
7
23
27
-4
26
9
Bursaspor
17
7
4
6
28
19
9
25
10
Malatyaspor
17
6
4
7
21
24
-3
22
11
Kasımpaşa
17
5
4
8
25
31
-6
19
12
Akhisarspor
17
5
4
8
22
30
-8
19
13
Aytemiz Alanyaspor
17
5
3
9
28
33
-5
18
14
Osmanlıspor
17
5
2
10
26
34
-8
17
15
Antalyaspor
17
4
5
8
19
31
-12
17
16
Konyaspor
17
4
3
10
16
23
-7
15
17
Gençlerbirliği
17
3
5
9
20
32
-12
14
18
Karabükspor
17
2
3
12
14
29
-15
9
18. Hafta Maçları
20.1.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Gençlerbirliği
20.1.2018
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Evkur Yeni Malatyaspor
20.1.2018
Fenerbahçe - Göztepe
21.1.2018
Demir Grup Sivasspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
21.1.2018
Kasımpaşa - Alanyaspor
21.1.2018
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
21.1.2018
Bursaspor - Medipol Başakşehir Fk
21.1.2018
Antalyaspor - Beşiktaş
22.1.2018
Kayserispor - Galatasaray
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ankaragücü
17
10
4
3
26
14
12
34
2
Ümraniyespor
17
9
5
3
26
17
9
32
3
Ç. Rizespor
17
9
4
4
35
24
11
31
4
Giresunspor
17
8
6
3
25
15
10
30
5
Adanaspor
17
7
5
5
20
23
-3
26
6
Boluspor
17
7
3
7
21
17
4
24
7
Erzurumspor
17
6
6
5
20
20
0
24
8
Balıkesirspor
17
7
5
5
32
28
4
23
9
Elazığspor
17
6
5
6
24
22
2
23
10
İstanbulspor
17
6
5
6
18
17
1
23
11
Gazişehir G.Ant
17
4
8
5
19
15
4
20
12
Altınordu
17
5
5
7
24
25
-1
20
13
Adana Demirspor
17
5
5
7
23
26
-3
20
14
Samsunspor
17
4
7
6
16
22
-6
19
15
Eskişehirspor
17
5
6
6
33
29
4
18
16
Denizlispor
17
3
5
9
16
27
-11
14
17
Grandmedical Manisaspor
17
6
2
9
21
27
-6
11
18
Gaziantepspor
17
1
4
12
7
38
-31
4