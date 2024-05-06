Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Hatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Hatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Hatayspor&#039;dan TFF ve Halil Umut Meler&#039;e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz

Spor Haberleri

Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, maçı yöneten Halil Umut Meler'in kararlarına tepki gösterdi.

Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, TFF ve Halil Umut Meler'e yönelik sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Bordo beyazlılar paylaştığı videoda, "Koca bir şehre umut olmaya yemin etmiş bir takımın nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl sahipsiz bırakıldığını izliyorsunuz." ifadelerine yer verdi.

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 35. haftasında karşılaştı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Hatayspor, maçın hakemi Halil Umut Meler ve Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdiği bir açıklama yayınladı.

Hatayspor'dan TFF ve Halil Umut Meler'e tepki: Ayrıcalık değil, adalet istiyoruz. - 1. Resim

HATAYSPOR'UN AÇIKLAMASI

Bu videoda koca bir şehre umut olmaya yemin etmiş bir takımın nasıl yalnızlaştırıldığını, nasıl sahipsiz bırakıldığını izliyorsunuz. 

Şimdi  bütün yetkililere soruyoruz. 

Düşme hattında haftanın en önemli karşılaşması olan Gaziantep FK - Hatayspor maçında  neden yabancı VAR hakemi atanmadı? 

Türkiye’den Euro 2024’e gönderilmesi beklenen hakem Halil Umut Meler’in görüntülerde görülen bariz hatalarında neden VAR müdahale etmiyor?

Bu bariz hatalar gözlemci raporuna neden yazılmıyor? 

Biz ayrıcalık değil ADALET istiyoruz.

 

Düzenleyen:  - Spor
Futbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Futbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi - SporFutbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildiAziz Yıldırım’dan adaylık hamlesi! Fenerbahçe’ye geri dönüş sinyali verdi - SporAziz Yıldırım’dan adaylık hamlesi! Fenerbahçe’ye geri dönüş sinyali verdiKonyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadele - SporKonyaspor - Fenerbahçe CANLI | Şampiyonluk yolunda kritik mücadeleMbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyor - SporMbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyorErsun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez, değişim şart - SporErsun Yanal'dan Ali Koç'a olay sözler: Fenerbahçe böyle gitmez, değişim şartTFF'den İtalya - Türkiye maçı öncesi açıklama - SporTFF'den İtalya - Türkiye maçı öncesi açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...