Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! Dur durak bilmiyor

Süper Lig'de 35.hafta maçında Galatasaray evinde ağırladığı Sivasspor'u 6-1'lik skorlar mağlup etti ve şampiyonluk yolundaki bir engeli daha kayıpsız atlattı. Maçında yıldızlarından biri olan Mauro Icardi, karşılaşma sonunda, kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi verdikleri Fenerbahçe'ye gönderme yapmadan edemedi. İşte Icardi'nin o açıklamaları.

Sivasspor'u 6-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den flaş açıklamalar geldi. Golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye yaptığı gönderme epey ses getirdi.

Daha önce de pek çok defa Fenerbahçe'ye göndermelerde bulunan Mauro Icardi, geleneği bozmadı.

Şampiyonluğu artık yakın olduğunu söyleyen Icardi "Bir hafta önce de söylediğim gibi zor bir sezon. Ekimden beri yüzde yüz değilim. Her zaman takıma yardımcı olmak istiyorum. Mayıstayız ve şampiyonluk artık yakın. Orada olmak istiyorum. Takımı eksik bırakmak istemedim. Sakatlıklara rağmen oynamak istedim. Şu anda da çok yakın, çok az adım kaldı." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kalarak puan kaybetmesine dikkat çeken Icardi "Çok önemli bir maçtı. Zor bir rakip olduklarını, rakibimizi zorladıklarını biliyorduk. Ama evimizde iyi oynayacağımıza inanıyorduk. İstediğimiz sonuca ulaştık." ifadelerini kullanarak Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.