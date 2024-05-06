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Tümer Metin'in transfer bombasını patlattı: "Arayıp Icardi'yi sordular bana"

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Sivasspor karşılaşması sonrası yorumcu Tümer Metin'den flaş bir iddia geldi. Önceki gün ortaya atılan 'Mauro Icardi, Yunanistan'a transfer oluyor' haberi hakkında konuşan Metin, bombayı patlattı. İşte haberin detayları.

Süper Lig'in 35.haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 6-1 kazandığı Sivasspor karşılaşması sonrası eski futbolcu ve yorumcu Tümer Metin'den çarpıcı bir iddia geldi. Metin, Icardi'nin sezon sonunda Yunanistan'a transfer olacağı iddialarıyla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Galatasaraylı futbolcuların şampiyonluğun kokusunu aldıklarını ve o arzuyla oynadıklarını belirten Metin "Galatasaraylı futbolcular alev alev yanıyor, taraftarı da öyle. Hocası istim üstünde. Puan kaybeder mi dediğin Alanyaspor maçında 0-4 bitti tabela, puan kaybeder mi dediğin Adana Demirspor maçı 0-3 bitti. Sivasspor'un son haftalarda çıkışından mütevellit acaba Galatasaray iç sahada puan kaybı yaşar mı dedik tabela 6'yı gösteriyor! Galatasaray'da formda olmayan oyuncu yok. Şampiyonluk edasıyla doludizgin gidiyorlar." ifadelerini kullandı.

Tümer Metin'in transfer bombasını patlattı:

"BANA ICARDI'YI SORDULAR"

Önceki gün Yunan basınında ortaya atılan 'Icardi, Galatasaray'dan sıkıldı, sezon sonunda 9 milyon euroya Yunanistan'da oynayacak' iddiası hakkında konuşan Metin flaş ifadeler kullandı.

Yunan basının kendisini aradığı söyleyin Metin, şöyle konuştu:

"Geçen hafta Yunan basınından bir gazeteci EURO 2024 ile ilgili görüş almak için beni aradı. Okan Hoca'ya sorulan Icardi sorusunu bana sordu. 'Icardi'nin seneye Atina'da olacağı konuşuluyor hatta görüştüklerine dair bilgiler var' dedi. 'Bilmiyorum' dedim."

Tümer Metin'in transfer bombasını patlattı:

"NE ALAKASI VAR YUNAN BASINI VE ICARDI'NİN"

Öte yandan Sivasspor karşılaşması sonrası kendisine yöneltilen 'Icardi'nin, Yunanistan'a transferi' sorusuna cevap veren Buruk şu ifadeleri kullanmıştı:

"İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." 

 

Düzenleyen:  - Spor
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