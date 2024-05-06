"Görüşmeler olacak" demişti! Galatasaray'da flaş Dries Mertens gelişmesi! Büyük bir fedakarlıkla imzalıyor
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Bu sezon Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri olan Dries Mertens'in, sarı-kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağı merak ediliyor. 6-1 kazanılan Sivasspor karşılaşması sonrası "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." diyen Mertens hakkında çarpıcı bir iddia geldi.
Önceki akşam oynanan Sivasspor karşılaşmasına sakatlığına rağmen çıkan Dries Mertens bir kez daha Galatasaraylı taraftarları kendine hayran bıraktı.
Karşılaşma sonrası yeni sözleşme hakkındaki soruya cevap veren Mertens "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." ifadelerini kullanmıştı.
10 NUMARA FEDAKARLIK
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mertens hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, Mertens ile mevcut maaşının ciddi oranda altında bir maaşla 1 yıl daha sözleşme imzalamak üzere.