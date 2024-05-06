"Görüşmeler olacak" demişti! Galatasaray'da flaş Dries Mertens gelişmesi! Büyük bir fedakarlıkla imzalıyor

Düzenleyen: Songül Soysal 6 Mayıs 2024 16:38 - Güncelleme: 6 Mayıs 2024 16:44 - Güncelleme:

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Bu sezon Galatasaray'ı sırtlayan isimlerden biri olan Dries Mertens'in, sarı-kırmızılı ekipte kalıp kalmayacağı merak ediliyor. 6-1 kazanılan Sivasspor karşılaşması sonrası "Göreceğiz, bu hafta görüşmeler olacak." diyen Mertens hakkında çarpıcı bir iddia geldi.