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Mbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyor

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Mbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran&#039;da açıklanıyor

Spor Haberleri

Sezon sonunda PSG'den ayrılmaya hazırlanan Kylian Mbappe'nin yeni adresinin İspanya La Liga olması bekleniyor. Real Madrid ile anlaşan Fransız yıldız için hazırlıklara başlandı.

Geçtiğimiz aylarda Real Madrid ile prensip anlaşmasına varan Kylian Mbappe'nin PSG'den ayrılması kesinleşti.

Yeni sözleşme tekliflerini kabul etmeyen Fransız oyuncunun La Liga'ya gitmek istediği öğrenildi.

Real Madrid'e olan sempatisinden dolayı Carlo Ancelotti ile çalışmaya hazırlanan Mbappe'nin 1 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinden sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Mbappe 5 yıllık imzalayacak! Dünya tarihine geçecek transfer 1 Haziran'da açıklanıyor - 1. Resim

MBAPPE İÇİN GÖRKEMLİ İMZA TÖRENİ

İspanyol ekibinin Cristiano Ronaldo için 2009 yılında düzenlediği imza törenine benzer bir etkinliğin Mbappe için de yapacağı konuşuluyor.

Marca, senelik 21 milyon dolar ve bonuslar karşılığında Mbappe'nin Real Madrid ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurmuştu.

Bu sezon PSG ile 45 maça çıkan Mbappe, 43 gol ve 10 asist katkısında bulunmuştu.

Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldıza, Suudi Arabistan ve MLS'ten de teklifler geldiği iddia edilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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