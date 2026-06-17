Bir bebeğin dünyaya geldiğinde tek ihtiyacının beslenmek ve korunmak olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz... Modern bilim bebeklerin beyninin, anne ve babalarıyla kurdukları o ilk bağ sayesinde şekillendiğini söylüyor. Uzmanlar, hamilelikten başlayıp çocuk 3 yaşına gelene kadar geçen ilk 1.000 günün, insan gelişiminin en hızlı ve en hassas dönemi olduğunu belirtiyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Hayat Kimya’nın bebek bakım kategorisindeki markası Molfix’in “Bir çocuğun yaşamının ilk yıllarında kurduğu ilişkiler, hissettiği güven duygusu ve gördüğü duyarlı bakım; yalnızca bireysel gelişimini değil, gelecekte kuracağı ilişkileri, topluma katılımını ve yaşam kalitesini de şekillendirir” anlayışıyla hayata geçirdiği Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı, 7. yılında kapsamını genişletiyor.

Geleceğin temeli ilk 3 yılda atılıyor: Bebeğinizin beynini genler değil, sevginiz şekillendiriyor!

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğiyle kapsamı genişletilen program, artık anne ve baba adaylarını, 0-3 yaş arası bebeği olan anne babaları ve bakım verenleri de kapsayacak. Türkiye genelinde 10 pilot ilde hayata geçirilecek yeni dönemde yaklaşık 10 bin aileye ulaşılması hedefleniyor.

Programın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcileri ve uzmanlar bir taraftan Türkiye çapındaki eğitim programını anlatırken, diğer bir yandan da çocuğun beyinsel ve sosyal gelişiminde hayati değeri olan “anne baba ilgisi”nin önemine dikkat çektiler...

Programın ilk aşaması; Ağrı, Ankara, Aydın, Bursa, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Mersin, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 10 pilot ilde hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzman personel aracılığıyla gerçekleştirilecek eğitimlerle her ilde en az 1.000 aileye, proje sonunda ise yaklaşık 10 bin aileye ulaşılacak.

Geleceğin temeli ilk 3 yılda atılıyor: Bebeğinizin beynini genler değil, sevginiz şekillendiriyor!

AİLELERİN BİLGİ VE BECERİLERİNİN GÜÇLENDİRİLECEK

Program kapsamında anne babalar ve bakım verenlerin, 0-3 yaş arası çocukların gelişim dönemleri, çocuk yetiştirme becerileri, güvenli bağlanma, stres yönetimi ve anne baba olma psikolojisi alanlarında bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca anne baba-bebek etkileşimini destekleyen teknikler, aile içi etkili iletişim, sağlıklı iletişim modelleri, iletişim engelleri ve çatışma faktörlerine ilişkin farkındalık oluşturulması gibi konular da programın önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Geleceğin temeli ilk 3 yılda atılıyor: Bebeğinizin beynini genler değil, sevginiz şekillendiriyor!

GÜVENLİ BAĞLANMA, GÜÇLÜ AİLELERİN VE SAĞLIKLI TOPLUMLARIN TEMELİDİR

Projenin tanıtım toplantısında konuşan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, programın Aile ve Nüfus 10 Yılı Vizyonu doğrultusunda ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çalışmalarına destek olduğunu söyledi.

Ailenin kişinin gelişimindeki en temel kurum olduğunu vurgulayan Cevheroğlu, çocukların yaşamlarının ilk yıllarında anne ve babalarıyla kurdukları güvenli bağın; duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde belirleyici bir rol oynadığını ifade etti. Cevheroğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın aileyi toplumun temeli olarak gören tutumu da bu alandaki çalışmalarımıza yön veriyor. Bu program kapsamında ailelere sunulan eğitim ve rehberlik hizmetlerini toplumun geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyoruz” dedi. Cevheroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş öncülüğünde Hayat Kimya iş birliğiyle gerçekleştirilen Hayat Bağım Güvenli Bağlanma Eğitim Programı’nın da bu yaklaşımın önemli bir örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Geleceğin temeli ilk 3 yılda atılıyor: Bebeğinizin beynini genler değil, sevginiz şekillendiriyor!

SANİYEDE YÜZ BİNLERCE YENİ BAĞLANTI

Bebek Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar da, "Hayat Bağım" programında yaptığı konuşmada anne ve babalara hayati uyarılarda bulundu. Bebeklerin sadece fiziksel olarak büyümediğini, kurdukları ilişkiler aracılığıyla geliştiğini söyleyen Prof. Dr. Koçkar, ilk 3 yılda beyinde saniyede yüz binlerce yeni sinirsel bağlantı oluştuğuna dikkat çekti.

SADECE BOYU UZAMIYOR BEYNİ DE GELİŞİYOR

Prof. Dr. Koçkar, bu sürecin sadece biyolojik bir büyüme olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Bir bebeğin dünyaya geldiğinde ilk ihtiyacı yalnızca beslenmek ya da korunmak değildir. Onun aynı zamanda görülmeye, anlaşılmaya, sakinleştirilmeye ve güvende hissetmeye ihtiyacı vardır. Beynin mimarisi yalnızca genetik program tarafından değil, bebeğin bakım verenleriyle kurduğu ilişkiler tarafından da şekillenir."

Geleceğin temeli ilk 3 yılda atılıyor: Bebeğinizin beynini genler değil, sevginiz şekillendiriyor!

FIRTINADAN KORKMAYAN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMENİN SIRRI

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Bayhan ise, ailelerin çocuklarına göstereceği "duyarlı bakımın" ve "güvenli bağlanmanın" önemini vurgulayarak, “İlk yıllarda çocukla kurulan bu sevgi dolu bağ, onun hayat boyu karşılaşacağı zorluklara karşı en büyük kalkanı oluyor” dedi. Prof. Dr. Bayhan, bebeklik döneminde doğru bağ kurulan çocukların kazandığı harika özellikleri şöyle sıraladı:

DÜNYAYA GÜVENLE BAKARLAR: Çocuk temel bir güven duygusu geliştirir ve dünyayı güvenli bir yer olarak görür.

SOSYAL VE EMPATİK OLURLAR: İleriki yaşlarda arkadaşlık ilişkileri daha güçlü olur, başkalarını daha iyi anlarlar.

KORKUSUZCA KEŞFEDERLER: Kendilerine olan güvenleri yüksek olduğu için çevrelerini güvenle keşfe çıkarlar.

ÖZGÜVENLERİ YÜKSEK OLUR: Olumlu bir benlik algısı geliştirerek güçlü bir karakter kazanırlar.

DUYGULARINI YÖNETEBİLİRLER: Öfke, üzüntü veya korku gibi duygularını daha rahat düzenlemeyi öğrenirler.

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