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Futbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi

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Futbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi

Spor Haberleri

Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, son zamanların en ilginç kararına imza atarak amatör lig seviyesinden bir oyuncuyu aday kadroya çağırdı.

Güney Amerika'nın önemli ekiplerinden Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, şaşırtıcı bir hamle yaptı.

TNT Sports'ta yer alan habere göre deneyimli çalıştırıcı, Uruguay'ın 31 Mayıs'ta Kosta Rika ile karşılaşacağı hazırlık maçının kadrosuna amatör küme takımlarından Juventud de Soriano'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Walter Dominguez'i kadroya dahil etti. 

Dominguez, Juventud de Soriano forması ile çıktığı 39 maçta 57 kez gol sevinci yaşamıştı. 

Futbol dünyası bu işe çok şaşıracak! Milli takıma amatör lig futbolcusu davet edildi - 1. Resim

 

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