Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Münchner Abendzeitung’a özel bir röportaj veren Breitner, Beşiktaş’tan çekindiğini ifade ederken, “Şu anda gayet fit durumdalar ve harika futbol oynuyorlar. Son 16 turu için gelebilecek en kötü takımdı. Şu anda orada oynamak istemezdim. Ama ne olursa olsun Bayern üçlemeyi tamamlamak için elinden geleni yapacaktır. Bu takımda buna sahip” sözlerini kullandı. Beşiktaş ilk maçı 20 Şubat 2018’de deplasmanda oynayacak. Rövanş ise 13 Mart’ta Vodafone Stadyumu’nda.