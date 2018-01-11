Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor, lige verilen arada ilk transferini gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar, daha önce Fenerbahçe'de de forma giyen Moussa Sow ile prensip anlaşmasına vardı. Ah Ahli’de futbol hayatını sürdüren tecrübeli golcü ile yarım sezonluk kiralık olarak anlaşmaya varan Bursaspor'un kasasından 750 bin Euro çıkacak. Sow’un önümüzde hafta salı günü Bursa’ya gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.