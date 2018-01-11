Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basketbolseverlerin bir numaralı adresi Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin en iyi oyuncularının yer alacağı Tahincioğlu All-Star 2018, 21 Ocak Pazar günü 14.00’da düzenlenecek. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak şölene Avrupa ile Asya karmaları arasındaki maç damga vuracak. RedBull.com/BSLAllStar adresinden devam eden oylamada en yüksek oya ulaşan basketbolcular, mücadeleye ilk 5’te katılmaya hak kazanacak. ING Bank 3 sayı yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması ile Tahincioğlu Smaç Yarışması da All-Star şölenine renk katacak.

McCollum'ı Datome takip ediyor

17 Ocak’ta sonuçları açıklanacak oylamada şu ana kadar büyük çekişme yaşanıyor. Neredeyse her gün liderin el değiştirdiği oylamanın zirvesinde Anadolu Efes’in başarılı oyun kurucusu Erick McCollum yer alıyor. 10 binden fazla oy alan tek isim olan McCollum, 20.18 ortalamasıyla sayı krallığında da ilk sırada. Başarılı oyuncuyu, son şampiyon Fenerbahçe Doğuş’un İtalyan yıldızı Luigi Datome takip ediyor. 8 bin 500 taraftarın favorisi olmayı başaran İtalyan forvet, McCollum’u yakalamak için basketbolseverlerlerden destek bekliyor. Ligde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Darüşşafaka’nın genç yıldızı Scottie Wilbekin ise taraftarların en çok tercih ettiği üçüncü isim konumunda. 24 yaşındaki yetenekli basketbolcu, 16.33 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Asya Karması'nda sürpriz bir isim

Asya Karması’nda ise sürpriz bir isim ilk 5’te yer alıyor. Bursa temsilcisi TOFAŞ’ın forveti Samuel Mejia aldığı 3 binden fazla oyla forvet sıralamasında ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş’ın pivotu Sertaç Şanlı da bölgesinde 6 bin oyla Avrupa Karması’nın en çok oya sahip oyuncu.

Tahincioğlu All-Star 2018 Asya-Avrupa Karması mücadelesinde ter dökecek basketbolcular 17 Ocak’ta açıklanacak.