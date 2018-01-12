Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Galatasaray, akşam antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. İlk 25 dakikası basına açık olarak gerçekleşen çalışmada futbolcular düz koşuyla idmana başlarken, ardından top kapma çalışması yaptı. Kaleciler ise, özel olarak getirilen antrenman aletiyle çalıştı. Tablete bağlı olan antrenman cihazında, kaleci antrenörünün bastığı düğmeyle yanan ışığı kaleciler söndürmeye çalıştı. Teknik Direktör Fatih Terim de, bu cihazla yapılan antrenmanı yakından takip etti. Hazırlıklarına Antalya Belek’te devam eden Galatasaray, yarın çift idman yapacak.