Beşiktaş Kulübü'nün, sezon başında oluşturduğu "Come to Beşiktaş" sloganının yeni iletişim kampanyası, Vodafone Park'ta düzenlenen program ile tanıtıldı.

Kulüp başkanı Fikret Orman, burada yaptığı konuşmada, "Come to Beşiktaş"ı tüm dünyaya yaymak istediklerini belirterek, "Come to Beşiktaş' taraftarın bulduğu bir slogandı, bunu önemli bir proje haline getirdik ve tüm dünyada yaymaya başladık. 1,2 milyar kişiye ulaştık." dedi.

Pepe, Lens, Negredo, Medel, Vida transferlerinde başlattıkları kampanyayı diğer kulüplerin de benimsediğini aktaran Orman, "Transfer videolarımızla da önemli ses getirdiğimizi düşünüyorum. Bu kampanyayı başka bir seviyeye taşımayı düşündük. Beşiktaş bunu tanıtabilmek için finansman harcayacaktır. Dünyanın konuşacağı bir hale getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Come to Beşiktaş" marka haline getirilecek"

"Come to Beşiktaş"ı ikonik bir marka haline getirmek istediklerini dile getiren Orman, "Bu kampanya ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese kollarımızı açtığımızı göstermeye çalıştık. Bunu da Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözünün ışık tutacağını düşündük. 'Gel gel ne olursan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir, bin kere tövbeni bozsan yine gel' diyerek hazırladık kampanyayı. Kollarımız herkese açık." şeklinde konuştu.

Orman'ın konuşmasının ardından Mevlana Celaleddin Rumi'ye ait sözün İngilizce ifadelerle yer aldığı reklam filmi yayınlandı. Reklam filminde Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanı sıra Hutchinson, Pepe ve Quaresma da yer aldı.

"Hedefimiz 100 milyon Beşiktaş taraftarı"

Sezon başında Çin pazarına açıldıklarını belirten Fikret Orman, "Hedefimiz 100 milyon taraftar kitlesine ulaşmak. Global kulüplerle aramızda büyük bütçe farkları oluştu. 160-200 milyon avro bonservis bedelleri ödenir hale geldi. Bizim kulüplerimizi borç batağına sokmadan bütçe olarak büyümemiz gerekir. Global bir oyuncu olmadığınız zaman büyük kulüplerle aradaki fark çok açılıyor. 2020'ye geldiğimizde hedefimiz 100 milyon Beşiktaş taraftarı." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bir basın mensubunun "Ne olursan ol gel' diyorsunuz ama 'bonservissiz gel' diyorsunuz." yorumuna, "Kalpten gel, bedelle gelme' diyoruz. Bu da bir çeşit çağırmadır." diyerek esprili bir cevap verdi.

İlk hedef Bayern Münih

Orman, önlerindeki ilk hedeflerinin Bayern Münih'i UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şey hemen olsun istiyoruz. Bu işler hemen olacak işler değil. 6 sene önceye göre ne noktada olduğumuz ortada. Şampiyonlar Ligi’nde büyük bütçeli takımlar, büyük paralar harcıyorlar. Bizim de doğru stratejiler ve istikrar yakalamamız gerekiyor. İlk hedefimiz Bayern Münih’i elemek."

Fikret Orman, gündüz maçları ile ilgili talepleri olduğunu vurgulayarak, "Kışın ortasında saat 20.30’da Osmanlıspor’la kupa maçı oynayacağız. Buranın ne kadar soğuk olduğunu biliyoruz. Federasyona 'bu maçı gündüze alalım' diye başvurduk ama olmadı. Bu maçta oyuncularımızı oynatmak istiyoruz, herkes izlesin istiyoruz ama riske giremiyoruz. Samsun'da bir Süper Kupa maçı oynadık ama maçtan çok herkesin aklında kavgalar, bıçaklar, sahaya girenler kaldı. O zaman da söyledim keşke bu maçı Bakü'de, Endonezya'da oynasaydık. Premier Lig'de bizim çektiğimiz gibi videolar çekiyorlar. Biz de bütün takımlardaki oyuncularla bunu yaparak ülke tanıtımını yükseltmeliyiz." diye konuştu.

Fikret Orman projelerinin doğaçlama olmadığını ve uzun süredir planladıklarını belirterek, "Filmde Cenk Tosun var. Önceden çekilmiş bir film. Transfer olsa bile, ailemizin parçasıdır. Everton’da bizi temsil etmeye gitti ama belki kariyerinin bir noktasında ailesine dönmek isteyebilir. Bu nedenle Cenk’in görüntülerinin kaldırılmasını istemedim." şeklinde konuştu.