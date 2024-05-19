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Derbiye sürpriz konuk! Efsane futbolcu Galatasaray taraftarlarını selamlayacak

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Derbiye sürpriz konuk! Efsane futbolcu Galatasaray taraftarlarını selamlayacak
Galatasaray, İstanbul, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray tarihinin iz bırakan futbolcularından olan Wesley Sneijder, bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisini stadyumdan izleyecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Wesley Sneijder, İstanbul'a geldi.

Derbiyi yakından izleyecek olan Hollandalı yıldızın taraftarları selamlayacağı belirtildi.

Dün akşam Türkiye'ye gelen Sneijder'e sosyal medyadan yoğun ilgi gösterildi.

Derbiye sürpriz konuk! Yıllar sonra Galatasaray taraftarlarını selamlayacak - 1. Resim

İstanbul'a gelen Sneijder, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi

SNEIJDER RAMS PARK'TA

Bu sezon efsane futbolcularını önemli karşılaşmalarda konuk eden Galatasaray, daha önce Cassio Lincoln'u ağırlamıştı.

Galatasaray ile 2 Süper Lig şapiyonluğu yaşayan Sneijder, 2016-2017 sezonu sonrası takımdan ayrılmıştı.

2012-2017 yılları arasında Galatasaray forması terleten Hollandalı efsane, 175 resmi maça çıkarak 45 gol ve 44 asist katkısında bulundu.

 

Düzenleyen:  - Spor
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