Süper Lig devi Di Maria'yı duyurdu! Taraftarlar imza töreni için geri sayıma başladı

Beşiktaş, Benfica'dan ayrılması beklenen Angel Di Maria ile görüştüklerini açıkladı. İkinci başkan Hüseyin Yücel, Arjantinli oyuncunun son durumu hakkında bilgi verdi.

Beşiktaş ikinci Başkanı Hüseyin Yücel, Arjantinli dünya yıldızı Angel Di Maria ile görüşüldüğünü doğruladı.

Hatayspor maçı sonrası Orta Çizgi YouTube kanalına konuşan Yücel, "Di Maria ile görüşmeler devam ediyor. İki hafta sonra tüm tekliflere açık olduğunu ve görüşmeyi kabul ettiğini iletti. Orada kaldık, ondan sonra devam edeceğiz. Öncelikle kupa sonra hoca ve ondan sonra da transferler." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Real Madrid, Manchester United, Juventus, PSG ve Benfica gibi takımların formasını giyen Di Maria, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin ile tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı.

Benfica ile bu sezon 48 resmi maça çıkan 36 yaşındaki oyuncu, 17 gol ve 15 asist katkısında bulundu.

Di Maria'nın resmi sözleşme imzalaması durumunda Tüpraş Stadyumu'nda görkemli bir imza töreninin yapılması planlanıyor.

HÜSEYİN YÜCEL'DEN MOURINHO SÜRPRİZİ

Angel Di Maria'nın yanı sıra boşta olan Jose Mourinho ile de görüştüklerini açıklayan Hüseyin Yücel, "Bütçeden ziyade fikir ve vizyon olarak Beşiktaş ile Mourinho'nun çok uyacağını düşünüyorum. Biz bir kez değil, 4-5 görüşme yaptık. Beşiktaş'ın bütçesinin ne olduğunu, mevcut kadrosunun ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bilmese devam etmezdi görüşmelere. Başarı gelir, gelmez, onu kimse garanti edemez." dedi.