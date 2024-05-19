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Beşiktaş maçı sonrası şaşırtan anlar! Hataysporlu futbolcular Kabataş'a yürüyüp, taksi tuttu

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Hatayspor, Süper Lig, Futbolcular, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor'da futbolcuların maç sonu taksiyle stadyumdan ayrılması sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Hatayspor, kümede kalma mücadelesini son haftaya bıraktı.

Bu sezon ekonomik zorluklar yaşadığı öne sürülen Hatayspor'da futbolcuların maç sonu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Tüpraş Stadyumu'ndan Kabataş'a yürüyen futbolcular, taksi tutarak evlere dağıldı.

İŞTE O ANLAR

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler, yalnız bırakıldıklarını belirterek şöyle konuşmuştu:

"5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar... Volkan hoca da bu yüzden gitti, yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Yeri geldi baba oldu, abi oldu. Biz şu an burada bu sahaya çıkabiliyorsak Volkan Demirel sayesindedir."

Düzenleyen:  - Spor
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