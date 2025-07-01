Bakan Memişoğlu açıkladı, 46 kişi hastaneye kaldırıldı! Yangınlarla mücadele sürüyor...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yurt genelindeki yangınlarda yaralananlara ilişkin açıklama yaptı. Orman yangınları ile mücadelenin aralıksız sürdüğünü dile getiren Memişoğlu, 46 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu belirtti.

Üç günde 263 yangın çıktı. 50 bin kişi tahliye edildi. Yüzlerce ev küle döndü. Bu yangınlarda çok sayıda kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sosyal medya hesabında yangınlarda yaralanan vatandaşların son durumuna ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

İÇLERİNDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

"İlgili bakanlıklarımızla tam bir eş güdüm içerisinde süreci yakından takip ediyoruz. 112 Acil Sağlık ekiplerimiz ve UMKE timlerimiz sahada görevlerinin başında. Yangınlardan etkilenen 46 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam ediyor. Yaralılarımızdan birinin durumu ciddiyetini koruyor. Rabbimden tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Türkiye."

ÜLKENİN DÖRT BİR YANI ALEV ALEV

Ülke genelinde artan yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Kuvvetli fırtınanın etkisiyle alevler evlere sıçradı.

- Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle Kabaca Mahallesi’ndeki ormanlık alana sıçradı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

- Bursa’nın İznik ilçesine bağlı İnikli mevkii yakınlarında orman yangını çıktı. Kısa sürede rüzgârın etkisiyle büyüyen alevler İnikli Mahallesi yerleşim alanını tehdit etmeye başladı.

- Adana’nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüdü. Saatte 80 kilometre hızla esen rüzgâr, ekiplerin söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine bazı evler tedbir amaçlı tahliye edildi.

- Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgedeki bir alışveriş merkezi güvenlik sebebiyle tahliye edildi.

- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangını 3 saat içerisinde kontrol altına alındı. 30 hektarlık alanda etkili olan yangında bazı avokado ve zeytin bahçeleri zarar gördü.

- Mersin’in Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgârla birlikte üç ayrı noktada yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

KOMANDOLAR 'YEŞİL VATAN' NÖBETİNDE

Orman yangınlarına karşı en riskli iller arasında bulunan Muğla’da, Jandarma Komando, Polis Özel Harekât (PÖH) ve Orman Muhafaza ekipleri, yangın tehlikesi olan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye ve nöbet görevi yapıyor. Sık ormanlık alanların bulunduğu bölgelerde Jandarma Komando ekipleri drone ile denetim gerçekleştirirken, helikopter ile yapılan hava denetimine drone ekipleri de destek veriyor. Ekipler, ormanlık alanlara girilmemesi ve ateş yakılmaması konusuna vatandaşı uyarıyor.