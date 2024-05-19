Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Zurnalı trafik magandası kameraya yakalandı! Bir an olsun elinden bırakmadı...

Zurnalı trafik magandası kameraya yakalandı! Bir an olsun elinden bırakmadı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Zurnalı trafik magandası kameraya yakalandı! Bir an olsun elinden bırakmadı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da bir sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında zurna çaldı. Diğer yolcuların şaşkın gözlerle izleyip, korna çalmalarını umursamayan adam elindeki zurnayı bir an olsun bırakmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

DİREKSİYON BAŞINDA ZURNA ÇALDI

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

BİR AN OLSUN ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
‘Aldatmak’ dizisi final yapıyor! Ekrana veda edeceği tarih belli olduBeşiktaş maçı sonrası şaşırtan anlar! Hataysporlu futbolcular Kabataş'a yürüyüp, taksi tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayıp olarak aranıyordu, Dicle Nehri'nden çıktı! - GündemKayıp olarak aranıyordu, Dicle Nehri'nden çıktı!New York sokakları ay yıldızlı bayraklarla donatıldı! Türk Günü Yürüyüşü'nde büyük coşku - GündemNew York sokakları ay yıldızlı bayraklarla donatıldıKahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemKahramanmaraş'ta deprem oldu! AFAD son dakika olarak duyurduÇocukları döven kreş müdürü tutuklandı! - GündemÇocukları döven kreş müdürü tutuklandı!İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı - Gündemİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındıAyhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Soruşturmaya damga vuracak ifade... Dikkat çeken 'ambulans' detayı - GündemSoruşturmaya damga vuracak ifade!
Sonraki Haber Yükleniyor...