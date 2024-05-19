Zurnalı trafik magandası kameraya yakalandı! Bir an olsun elinden bırakmadı...

İstanbul'da bir sürücüsü, aracıyla seyir halindeyken direksiyon başında zurna çaldı. Diğer yolcuların şaşkın gözlerle izleyip, korna çalmalarını umursamayan adam elindeki zurnayı bir an olsun bırakmadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

TEM Otoyolu Kağıthane Seyrantepe mevkiinde geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde yaşanan olayda bir sürücü, aracıyla yolculuk ettiği esnada direksiyon başında zurna çalmaya başladı. Dakikalar boyunca zurnayı çalarak trafikte ilerlemeye devam eden dikkatsiz sürücü, arkasından korna çalan araçları umursamadan yoluna devam etti.

DİREKSİYON BAŞINDA ZURNA ÇALDI

Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri şaşkına çevirdi.

BİR AN OLSUN ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.