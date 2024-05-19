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Dizlerine kadar suyun içine girip ekiyorlar! Sadece dört köyde yetişiyor, hasat sonbaharda

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde tarlalarda ekim başladı. Çiftçiler, Türkiye'nin en kaliteli pirinci olduğunu iddia ettikleri 'sarıkılçık' için mesai harcarken, bu pirincin sadece Ilgaz'daki dört köyde yetiştiğini belirttiler.

Dizlerine kadar suyun içine giriyorlar, yoğun mesai harcıyorlar. Yılda ortalama 30 bin ton pirincin üretildiği ve Türkiye'nin önemli pirinç üretim merkezleri arasında yer alan Çankırı'da, çiftçilerin çeltik için çalışmaları başladı.

KAR SULARI TARLALARA VERİLDİ, HASAT EYLÜL VE EKİMDE

Havaların ısınması ile birlikte Ilgaz ilçesindeki pirinç üreticileri, Ilgaz Dağı'ndan gelen kar sularını tarlalara verdi. Devrez Çayı çevresindeki köylerdeki tarlalar, su verilmesinin ardından 'sarıkılçık' çeltiği ile buluşturulmaya başlandı.

Çiftçiler, dizlerine kadar suyun içine girerek, Türkiye'nin en iyi pirincini yetiştirmek için ter döküyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan çiftçiler, elleri ile tohumları çeltik tarlalarına serpiyor. Mayıs ayının sonuna kadar ekimi tamamlanacak olan çeltiğin hasadının ise Eylül ve Ekim ayları içerisinde yapılması planlanıyor.

Şeker oranı diğer pirinçlere göre daha düşük olan ve lezzetinden vazgeçilmeyen sarıkılçık pirincinin ana üretim merkezinin Ilgaz ilçesi olduğunu belirten çiftçiler, diğer illerde yetiştirilen sarıkılçık pirincinin daha kaliteli olamayacağını söyledi.

Dizlerine kadar suyun içine girip ekiyorlar! Sadece dört köyde yetişiyor, hasat sonbaharda - 1. Resim

DİĞER ADI 'TENCERE PATLATAN'

Ilgaz ilçesinde çocukluğundan beri pirinç üretimi yapan ve sarıkılçık pirincini tüm dünyaya duyurmak istediklerini belirten Hüseyin Çelik, "Kastamonu'nun Ilgaz ilçesi sarıkılçık pirincini benimsedi ama kesinlikle sadece Ilgaz'ın dört köyünde yetişir. Onun haricinde hiçbir yerde yetişmez. Biz burada 21 çeşit çeltik denedik, hiçbirinden verim alamadık. Ama bizim dededen kalan bu pirincimizin özelliği Ilgaz Dağı'ndan gelen suyla oluyor. 1 kilo sarıkılçık pirinci ile 10 kişi doyurursunuz. Diğer normal pirinçle 5 kişi doyuramazsınız. Bu pirincin bir diğer adı da tencere patlatandır. Bunun piştiği tencere geniş olacak. Artışı çok fazla" ifadelerini kullandı.

"TÜM DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

"Biz Ilgaz'ın sarıkılçık pirincini tüm dünyaya duyuracağız" diyen Çelik, "Biz sadece Ilgaz ile kalmasın istiyoruz. Vatandaşlar bunu Tosya pirinci olarak biliyor, çünkü biz bunu tanıtamadık. Türkiye'nin en kaliteli sarıkılçık pirinci Ilgaz'da yetiştirilir. Diğer yerlerde sarıkılçık olarak satılan pirinç Ilgaz pirinci değildir. Alıcılarımızdan direkt üreticiden alsınlar" diye konuştu.

Dizlerine kadar suyun içine girip ekiyorlar! Sadece dört köyde yetişiyor, hasat sonbaharda - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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