İtalyanların Osimhen iddiası: Al-Hilal'e gidecek

İtalyan basınına göre 75 milyon euro çıkış maddesi bulunan Victor Osimhen, yıllık 40 milyon euro öneren Al Hilal'e gidiyor. Galatasaray'ın Suudi ekibinin önerdiği ücrete yaklaşamadığı öne sürüldü.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Victor Osimhen'in yeni adresi netleşti. Napoli forması giyen yıldız golcünün, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Bonservisi Napoli'de olan ve 75 milyon avroya çıkış maddesi bulunan Nijeryalı forvete önerilen yıllık 40 milyon euronun yarısının bile Galatasaray tarafından verilemeyeceği ve bu sebeple de golcü oyuncunun Suudi Arabistan'a gideceği öne sürüldü.

26 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray forması ile çıktığı 41 maçta 37 gol 8 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı forvet, 2024/25 sezonunda toplam 3,176 dakika sahada görev aldı. Aslan'da kiralık olarak forma giyen Nijeryalının değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor.