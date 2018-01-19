Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, lig yarışı, kariyer planlaması ve Türk futboluyla ilgili İHA’ya çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trabzonspor’un başına geçtikten sonra Karadeniz temsilcisine ivme kazandıran Çalımbay “Ben büyük bir krizin içine geldim. Saha içi ve dışında o kadar çok problem var ki. Hâlâ da bunları çözmek için uğraşıyoruz” dedi. Takım içindeki krizlere değinen Çalımbay “Sosa ve Esteban mazeretsiz olarak takıma geç katıldı. Ben tatile gitmeden önce hepsiyle konuştum, kimse geç gelmeyecek dedim. Ama izin verdiğimiz Onazi hariç bütün takım geldi, Sosa ve Esteban yok. Niye yok? Yabancı oyuncuların dönüşte yaptığı bir şey var; ya pasaport kayboluyor, ya bilet bulunmuyor, ya uçak kaçıyor… Giderken neden kaçmıyor bu uçak? Onların yaptığı, arkadaşlarına saygısızlık. Cezalarına katlanacaklar” diye konuştu.



Yazık ediyorlar

Genç oyuncular Yusuf ve Abdülkadir’in iyi yerlere geleceğine inandığını söyleyen Çalımbay “Kendilerine daha çok şey katmaları gerekiyor. Çok çok başarılı olacaklarına ve yurt dışına gideceklerine inanıyorum” vurgusunda bulunurken, genel olarak genç oyuncuların yeterince çalışmadığından yakındı. Antalyaspor’dan talebesi Eto’o’nun “Genç Türk oyuncular çalışmıyor” tespitine katıldığını söyleyen Rıza Hoca “En büyük isteğim yurt dışında çalışmak. Benim hedeflerim var. Ancak bakıyorsun bazı genç yetenekler Eto’o’nun dediği gibi çok tembel. Maalesef yeteneklerinin kıymetini bilmiyorlar. Bazı futbolcular hem gezip dolaşayım hem de oynayayım istiyor. Bu böyle olmaz. Çalışmadan olmaz, mücadele etmeden olmaz. Eto’o bir dünya yıldızı, ama ne kadar profesyonel olduğu ortada. Onunla çalıştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.