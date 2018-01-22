Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da bir devir sona erdi. Mayıs 2015’te göreve gelen Dursun Özbek, kendi aldığı erken seçim kararıyla ocak 2018’de başkanlığı Mustafa Cengiz’e kaybetti. Özbek’in serüveni iki buçuk yıl sürdü. Peki Dursun Özbek’i başkanlıktan düşüren faktörler neydi? 17 Aralık’taki Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından 18 Aralık’ta olağanüstü şekilde toplanan Galatasaray yönetimi flaş bir şekilde olağanüstü seçim kararı aldı. Sonrasındaki gelişmeler ise Özbek’in aleyhineydi. İşte madde madde o süreç:



Üç sene konusunda diretti

Seçimin 3 yıl için olacağını söylemesi tepkiyle karşılandı ve baskın seçim olduğu yorumları ağırlıktaydı. Antidemokratik bir karar olmadığını söyleyen Özbek “G.Saray başkanı olmak isteyen kişilerin bu göreve yıllarca hazırlanması gerekir” diyerek de muhtemel rakiplere gönderme yaptı. Eski yöneticilerden Burak Elmas başta olmak üzere camidaki birçok ismin tepkisini çekti.



Kamptaki kahvaltı yaktı

Tarih 13 Ocak ve seçime 1 hafta kalmış. Sportif AŞ’nin başına Serdar Güzelaydın’ı getirdi. Başkan aynı günün akşamı Güzelaydın’la takımın Antalya kampını ziyaret etti gazetecilerle sabah kahvaltısında buluştu. Ve orada “Cengiz’in listesinden iki kişi tanıyorum, diğerlerini bilmiyorum. O 1.200 imza toplayanlar nerede, tüyüp kaçtılar” dedi. O sözler üyeleri çok sinirlendirdi.



Güzelaydın ters tepti!

Ve geçelim seçim gününe... Koridorlarda Sportif AŞ’nin başına getirilen Serdar Güzelaydın’la ilgili “Galatasaraylı değil” iddiaları dilden dile dolaştı. Bu iddialar üzerine bazı üyelerin oy rengi değişti. Oysaki Özbek’in bu süreçteki Terim hamlesi bile seçimi kazanmaya yeteceği görüşü vardı. Sandık öyle demedi ve Cengiz sarı-kırmızı bir tarih yazdı.