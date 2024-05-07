Sinan Engin canlı yayın yere kapaklandı Ahmet Çakar yerinden fırladı! O görüntüler sosyal medyayı yıktı geçti

Sunuculuğunu Ertem Şener'in üstlendiği Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdulkerim Durmaz’ın yorumcu olarak yer aldığı Derin Futbol'da, Engin'in yere kapaklandığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ahmet Çakar'ın verdiği tepki ise çok konuşuldu.

Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programının önceki akşamki canlı yayınına Sinan Engin damgasını vurdu. Programın yorumcularından biri olan Sinan Engin bir anda sandalyeden yere yuvarlandı.

Engin'in düştüğü anlar yürekleri ağızlara getirirken, Ahmet Çakar'ın verdiği tepki ise sosyal medyada çok konuşuldu. Bir anda yerinden fırlayan Ahmet Çakar, arkadaşının yardımında koştu.

Engin'in düştüğünü fark edip yanına koşan eski hakem Ahmet Çakar'ın verdiği tepki ise yaşanan olayın da önüne geçti. Stüdyodan yükselen "Ne oldu?" sorusuna "Sinan düştü" cevabını veren Çakar daha sonrası Allahu Ekber diye bağırdı.