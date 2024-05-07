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Okan Buruk'un aklı Fatih Terim'de! İş başka boyuta taşındı Galatasaray'ın teknik patronu gözünü rekorlara dikti

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Okan Buruk&#039;un aklı Fatih Terim&#039;de! İş başka boyuta taşındı Galatasaray&#039;ın teknik patronu gözünü rekorlara dikti

Spor Haberleri

Geçen sezon gelen şampiyonluğun ardından bu sezonda da emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk için işler bambaşka bir boyuta taşındı. Genç teknik adamın gözü artık Fatih Terim'in rekorunda. İşte haberinde detayları.

Galatasaray'daki ikinci sezonunda da şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk cephesinde hedefler büyük. Sarı-kırmızılıların unutulmaz bir lig performansı sergilediği sezonda, Buruk da kişisel bir rekor peşinde. 

Avrupa'nın pek çok kulübünün radarına giren Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında üst üste 5 sene şampiyonluk yaşayarak Fatih Terim'e ait olan 4 yıl üst üste şampiyon olmak rekorunu kırmak istiyor.

Okan Buruk'un aklı Fatih Terim'de! İş başka boyuta taşındı Galatasaray'ın teknik patronu gözünü rekorlara dikti - 1. Resim

Pek çok kulübün de ilgisinin olduğu Buruk, Avrupa hayali için biraz daha bekleyecek. Öte yandan Galatasaray da rekorlarla dolu bir sezon geçiriyor.

-96 puanla lig tarihinin puan rekoru

-Bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım

-35 haftadır süren iç sahada yenilmeme serisi

Düzenleyen:  - Spor
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