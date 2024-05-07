69'luk Jorge Jesus'u tutabilene aşk olsun! Önce sinirden sağa sola saldırdı sonra hızın alamadı futbolcusunu sırtında taşıdı
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in başına geçen 69 yaşındaki teknik direktör Jorge Jesusü, önceki akşam oynanan Al Ahli maçında kendinden geçti. İşte haberin detayları.
Suudi Arabistan Ligi'nin 28. haftasında, Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Al Ahli'ye konuk oldu. Jesus'un öğrencileri karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başarırken, Jesus geceye damgasını vurdu.
ÖNCE KARŞI TAKIMA SALDIRDI
Karşılaşmanın 52.dakikasında Al Hilal'de Mitrovic'in bulduğu gol VAR tarafından incelendi ve hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea orta noktayı geçirerek golün geçerli olduğunu işaret etti.
Gergin bekleyişinin bitmesiyle birlikte Jesus, bir anda sinirli bir şekilde rakip yedek kulübesine doğru hareketlendi. Bu sırada yardımcıları Jesus'u zor sakinleştirdi.
HIZINI ALAMAYINCA FUTBOLCUSUNU SIRTINDA TAŞIDI
Karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılan Jesus bu kez de galibiyeti getiren Malcolm'u sırtında taşıdı.