Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lig’in 19. haftasında sahasında Bursaspor’u konuk edecek olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri’nde yaptığı çift idmanla sürdürdü. Hikmet Karaman gözetiminde gerçekleşen sabah idmanı ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çabukluk çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde esneme hareketlerim yapılırken, bazı oyuncular duran top çalışması yaptı. Akşam saatlerinde gerçekleşen günün ikinci idmanında ise topla ısınma hareketlerinin ardından futbolcular taktiksel idman çalıştı. İdmana sakatlığı süren Mbilla katılmazken, Maniatis ise takımdan ayrı çalıştı.

VAGNER LOVE 2. İDMANA KATILMADI

Turuncu-yeşilli takımın sabah idmanına katılan yıldız oyuncu Vagner Love, akşam idmanında yer almadı. İzinli olduğu öğrenilen Vagner Love’un, Alanyaspor Tesisleri’nde Beşiktaş ile transferi konusunda görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.