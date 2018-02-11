Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Üst üste 3. şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Beşiktaş sahasında Karabük’ü rahat geçti: 5-0. Son derece kritik maçları oynayacağı bir döneme giren Şenol Güneş kadroda sürpriz yapmadı, Love yine yedekte beklerken Negredo 11’deydi. Stoperde Medel-Pepe ikilisi görev alırken orta alanda savunmanın önünde Atiba ve Oğuzhan, hücumda ise Talisca, Babel vardı. Rakip ligin son sırasında yer alan Karabükspor olunca taraftarların fark beklentisi yüksekti, öyle de oldu. Maça şut bombardımanı ile başlayan Beşiktaş aradığı golü kornerden buldu. Ligin ilk maçında ilk golünü atan Pepe 14’te takımını altı pasın içinde yaptığı vuruşla 1-0 öne geçirdi. Oğuzhan’ın kafa vuruşuyla 25’te gole çok yaklaşan Kartal, 2 dakika sonra Talisca’nın üst üste 3. vuruşunda farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Cenk Tosun’un Everton’a gidişiyle birlikte patlama yapması beklenen Negredo 41’de son derece müsait bir pozisyonu gole çeviremeyince ilk yarı 2-0 sona erdi.



Love girdi attı

Çok çalışan ancak son vuruşlarda şanssız olan Negredo 56’da yerini Love’a bıraktı. Brezilyalı yıldız oyuna girer girmez topla ilk buluşmasında golünü atarak siyah-beyazlı formayla siftahını yapmış oldu: 3-0. Talisca’nın 67’de karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş direğin dibinden auta çıktı. Sarı kartı olan Oğuzhan’ın çıkmasıyla oyuna giren Vida stopere, Medel de orta alana geçti. Buz gibi şubat akşamında futboluyla taraftarlarının içini ısıtan Beşiktaş’ta Talisca muhteşem bir frikik golüyle gözlerin pasını sildi: 4-0. Fakat Kara Kartal gol atmaya doyamadı. Uzatma dakikalarıda bir kere daha sahne olan Vagner Love attığı golle kulübedeki Negredo’ya adeta ‘bundan sonra forma benim’ dedi: 5-0. Ardından Ricardo Quaresma kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu ayağında fazla tutunca Kartal 6. golden oldu. Sezonun en rahat maçlarından birini çıkaran Beşiktaş kalesine isabetli şut dahi attırmadığı mücadelede Karabük’ü evinde farklı yenerek şampiyonluk yolundaki rakiplerinin maçlarını beklemeye geçti.