Demir Grup Sivasspor'un devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı Robinho, kırmızı-beyazlı forma altında ilk golünü attı. Kayseri deplasmanında 42. dakikada rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlanan Arouna Kone'nin yerine oyuna dahil olan Robinho, karşılaşmanın 53. dakikasında şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Robinho,yeni takımında ilk golüne imza atarken Demir Grup Sivasspor ile Kayserispor karşılaşmadan 1'er puanla ayrıldı. Robinho, Sivasspor'un ligin 19. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna dahil olarak sahada 26 dakika kalmıştı. Bir dönem Real Madrid forması giyen Robinho, devre arasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen törenle kırmızı-beyazlı ekiple 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Robinho Sivasspor'da ilk golünü attı
11.02.2018 - 17:29 | Son Güncelleme: 11.02.2018 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcusu Robinho, kırmızı-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Etiketler : Demir Grup Sivasspor,Sivasspor,Robinho,
542887 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/542887.aspx
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PTT 1. Lig
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Takım
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Y.
A.
P.
1
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
2
Galatasaray
20
13
2
5
43
25
18
41
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
20
5
6
9
24
35
-11
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
21. Hafta Maçları
9.2.2018
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Kasımpaşa
10.2.2018
Göztepe 3 - 3 Osmanlıspor Futbol Kulübü
10.2.2018
Gençlerbirliği 0 - 0 Trabzonspor
10.2.2018
Beşiktaş 5 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
11.2.2018
Alanyaspor - Atiker Konyaspor
11.2.2018
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Bursaspor
11.2.2018
Kayserispor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor
11.2.2018
Medipol Başakşehir Fk 0 - 2 Fenerbahçe
12.2.2018
Galatasaray - Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
6
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
7
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
8
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
9
Gazişehir G.Ant
20
7
8
5
28
15
13
29
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
20
7
6
7
22
28
-6
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4