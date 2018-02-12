Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Belhanda’nın yeteneklerinden maksimum faydayı almak isteyen Terim, kaptan Selçuk İnan ile ikisinin etkileşiminin, pas alışverişinin en üst seviyeye çıkmasını istedi. Oyunu bu iki ismin yönlendireceğini söyleyen Terim, “Siz sorumluluğu aldığınız takdirde rakiplere top göstermeyiz. Saha içinde sürekli birbirinizle iletişim halinde olun” dedi. Terim, Selçuk ve Belhanda’ya uzaktan şut çekme emrini de verdi.



Golcüler tetikte

Antalya maçı öncesi Galatasaray’ın iki golcüsü de “zımba” gibi... Alternatif forvet konumundaki Eren Derdiyok’un Galatasaray’ın ligde attığı son 6 golün 4’ünde Eren Derdiyok’un direkt katkısı var. Eren bugün de süre almayı bekliyor. Cimbom’un Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis ise hafta içi kupada attığı gollerle morali ve motivasyonu en üst seviyeye çıktı. Antalya maçına da sıkı bir şekilde hazırlanan Gomis, yine TT Stadyumu’nu ayağa kaldırmayı planlıyor.

Özbek: Divan’da konuşacağım

Galatasaray’da erken kongre kararı aldıktan sonra başkanlık koltuğunu rakibi Mustafa Cengiz’e kaptıran Dursun Özbek, son günlerde hakkında çıkan iddialar konusunda bir açıklama yaptı. Transferlerde usülsüz ödemeler yapıldığı ve mali kongrede ibra edilmeyeceği yönündeki dedikodular için konuşan Özbek, “Divana geleceğim ve iddialara yanıt vereceğim. Bu süreçte dinlendim. Bir daha başkan adaylığı konusunda düşüneceğim” ifadelerini kullandı.