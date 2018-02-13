Atiker Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 2017-2018 futbol sezonu başlamadan önce yapılan güvenlik toplantıları sonrasında Süper Lig’de oynanacak bazı karşılaşmaların riskli kategoriye alınarak karşılıklı olarak taraftarlara deplasman yasağı getirildiği hatırlatılarak, “6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 4/1. Maddesi ve 22.12.2012 tarih ve 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin 5/1. Maddesi hükümleri gereği 9 Ağustos 2017 Çarşamba günü İl Güvenlik Kurulunca yapılan toplantı sonrasında Atiker Konyaspor’un kendi evinde ve deplasmanda üç takımla oynayacağı müsabakalarda rakip takım taraftarlarının müsabakalara alınmaması yönünde karar verilmiştir. Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş karşılaşmaları bu çerçevede yer aldığı için, Süper Ligin ilk yarısında 5. haftadaki Beşiktaş- Atiker Konyaspor maçında taraftarımız tribünde yer almamıştır. Yine Alanyaspor ile sezonun ilk yarısında evimizde oynadığımız maçta Alanyaspor taraftarı tribünlere alınmamış, geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda oynadığımız müsabakada da bu karar doğrultusunda taraftarımız Alanya’ya gitmemiştir. Süper Ligin 12. Haftasında oynanan Atiker Konyaspor- Antalyaspor maçında da aynı hükümler uygulanmıştır. 16 Şubat 2018 Cuma akşamı Konya’da oynanacak Atiker Konyaspor- Beşiktaş karşılaşmasında da İl Spor Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım taraftarı alınmayacaktır” denildi.
Konyaspor maçında Beşiktaş taraftarı olmayacak
13.02.2018 - 14:23 | Son Güncelleme: 13.02.2018 - 14:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’de bu hafta oynanacak olan Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçına misafir takım taraftarının alınmayacağı açıklandı.
Etiketler : Spor Toto Süper Lig,Atiker Konyaspor Beşiktaş maçı,beşiktaş maçı,
543354 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543354.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
21
14
2
5
46
25
21
44
2
Başakşehir
21
13
4
4
40
21
19
43
3
Fenerbahçe
21
11
8
2
41
24
17
41
4
Beşiktaş
21
11
7
3
40
20
20
40
5
Kayserispor
21
9
8
4
29
23
6
35
6
Trabzonspor
21
8
9
4
36
31
5
33
7
Göztepe
21
9
6
6
35
32
3
33
8
Sivasspor
21
9
4
8
27
31
-4
31
9
Malatyaspor
21
7
6
8
24
28
-4
27
10
Bursaspor
21
7
5
9
31
28
3
26
11
Kasımpaşa
21
7
5
9
32
36
-4
26
12
Akhisarspor
21
6
6
9
25
34
-9
24
13
Gençlerbirliği
21
5
7
9
26
35
-9
22
14
Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
21
5
6
10
24
38
-14
21
16
Konyaspor
21
5
5
11
22
29
-7
20
17
Osmanlıspor
21
5
4
12
29
40
-11
19
18
Karabükspor
21
3
3
15
15
41
-26
12
22. Hafta Maçları
16.2.2018
Atiker Konyaspor - Beşiktaş
17.2.2018
Antalyaspor - Kayserispor
17.2.2018
Demir Grup Sivasspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
18.2.2018
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.2.2018
Fenerbahçe - Alanyaspor
18.2.2018
Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
18.2.2018
Trabzonspor - Medipol Başakşehir Fk
18.2.2018
Kasımpaşa - Galatasaray
19.2.2018
Gençlerbirliği - Göztepe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
21
12
5
4
36
19
17
41
2
Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
12
39
3
Ç. Rizespor
21
11
5
5
40
28
12
38
4
İstanbulspor
21
10
5
6
25
20
5
35
5
Gazişehir G.Ant
21
8
8
5
33
17
16
32
6
Altınordu
21
9
5
7
33
27
6
32
7
Giresunspor
21
8
7
6
27
22
5
31
8
Boluspor
21
9
3
9
26
20
6
30
9
Elazığspor
21
8
6
7
27
24
3
30
10
Balıkesirspor
21
9
5
7
38
33
5
29
11
Adanaspor
21
7
6
8
24
33
-9
27
12
BB Erzurumspor
21
6
8
7
21
24
-3
26
13
Samsunspor
21
6
8
7
20
26
-6
26
14
Eskişehirspor
21
7
6
8
39
33
6
24
15
Adana Demirspor
21
6
6
9
27
30
-3
24
16
Denizlispor
21
4
5
12
20
33
-13
17
17
Manisaspor
21
7
2
12
24
36
-12
14
18
Gaziantepspor
21
1
4
16
8
55
-47
4