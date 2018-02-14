Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7 milyon 500 bin Euro’luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır"denildi.
Trabzonspor’dan Remy açıklaması
14.02.2018 - 00:09 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 00:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy’e 7 milyon 500 bin Euro’luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Etiketler : trabzonspor,remy,
543480 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/543480.aspx
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3
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7
5
9
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36
-4
26
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6
6
9
25
34
-9
24
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Gençlerbirliği
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5
7
9
26
35
-9
22
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Alanyaspor
21
6
3
12
34
40
-6
21
15
Antalyaspor
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5
6
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24
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21
5
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19
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Ümraniyespor
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12
5
4
36
19
17
41
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Ankaragücü
21
11
6
4
29
17
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