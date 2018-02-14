Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetle şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırırken, sezon başından beri ağır eleştirilere hedef olan teknik direktör Aykut Kocaman da rahat bir nefes aldı. Kocaman, 2-0 mağlup olduğu maç sonrası “Fenerbahçe bizi oynatmamak için gelmiş” açıklamasında bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı’ya cevap verdi. “Bu oyunda, büyük takımların dünyasında artık sadece hücum ya da sadece savunma futbolu yok” diyen Kocaman, “Futbol iç içe bir oyun. Hücum yaparken savunma, savunma yaparken de hücum prensipleri vardır. Rakipten top almadan hücum edemezsin. Bunun için sahada mücadele edersin, ama sadece mücadele etmek de yetmiyor. Ayrıca doğru pozisyon almak, alan kapatmak, saha içinde doğru yerleşmek ve oynamak lazım. Biz de Başakşehir karşısında bunları yaptık” diyerek İstanbulspor’da yardımcılığını yapan Avcı’ya âdeta ders verdi.



Messi değil ya!

Başakşehir galibiyeti aynı zamanda oyuncu tercihleri yüzünden eleştirilen Kocaman’ın elini güçlendirdi. Özellikle 6 gol, 14 asisti olan Fransız yıldız Mathieu Valbuena’yı ilk 11’de oynatmadığı için tepki çeken Kocaman, doğrularından taviz vermeyeceğini vurgularken tercihini Messi örneğiyle açıklamaya çalıştı. Futbolun tek taraflı bir oyun olmadığını ifade eden Kocaman “Messi’yi bir kenara ayırıyorum. Onun dışındaki bütün futbolcular hem topla hem topsuz, her zaman oyunun içinde olmalı. Topu kaybettiğinizde ilk savunmayı hücum oyuncuları yapacak. Esas güç, atağı ve savunmayı iç içe yapmak ve topu kaptırdığında da geri alma gücüne sahip olmak” sözleriyle oyun felsefesini özetledi. Kocaman,“Birbirini tamamlamayan, birbirini yukarı çeken organize grup gücünün çok daha önemli olduğunu düşünüyorum” diyerek de takım olgusunun altını çizdi.

Yıldırım’la 20 yıl

Aziz Yıldırım yarın Fenerbahçe başkanlığındaki 20. yılını kutlayacak. 15 Şubat 1998’de Vefa Küçük’le girdiği yarışı 1 tek oy farkla kazanan Aziz Yıldırım Fenerbahçe tarihinin en uzun süreli başkanı olarak koltuğu koruyor. Ali Koç’un etrafında toplanan muhalefet mayıs ayındaki kongrede Yıldırım’ı devirmek istese de, başkan hem tesisleşme hem de sportif başarı anlamında en başarılı ismi olarak adını kulüp tarihine altı harflerle yazdırmış durumda. Yıldırım’ın görevi bırakmayı düşünmediği de bir gerçek.

Volkan’a sevk yok

Başakşehir maçında yan hakeme ettiği küfür kameralara yansıyan Volkan Demirel’e ceza yok. TFF Hukuk Kurulu, yaşanan olayın hakaret sayılabilmesi için bir muhatabın olması gerekçesiyle tecrübeli oyuncuyu PFDK’ya sevk etmedi. Volkan, kimseyi hedef almadığını kendi kendine söylendiğini ifade etmişti.



Bizi zor yenerler

Giuliano, Fenerbahçe’nin gücünü takım ruhundan aldığını söyledi. “Biz birbiri için koşan, mücadele eden bir oyuncu grubuyuz” diyen Brezilyalı yıldız, “Takım tek kişiden değil. Bu birlikteliği sahaya yansıttığımız sürece zor yeniliriz. Böyle devam edip sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.



Sıramı bekliyorum

Önce Janssen’in, sonra da Fernandao’nun arkasında kalan Soldado, forma giymek için sabırsızlandığını söyledi. Yedek kalmayı sorun etmediğini dile getiren İspanyolq “Takım her şeyden önemli. Hocamın kararlarına saygı duyuyorum. Ben çalışıyorum ve sıramı bekliyorum. Görev verildiğinde en iyisini yapacağım” dedi.