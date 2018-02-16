Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Muhammed Yürükuslu vefat etti.

Konyaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbola Konyaspor altyapısında başlayan, 2010 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak A takım kadrosuna dahil edilen ve 2013-2014 sezonunun sonuna kadar kulübümüze başarıyla hizmet eden Muhammed Yürükuslu'nun vefatını derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Konyaspor'umuzun şampiyon kadrosu içinde yer alan merhum Muhammed Yürükuslu'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Konya spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Mekanı cennet olsun…"

Kaynak: Skorer