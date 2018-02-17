Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerde gözler yarınki kritik Başakşehir maçına çevrildi. Özellikle de yönetim açısından. 6 Aralık 2015 tarihinde göreve gelen Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulu, elde edilen saha sonuçları nedeniyle sıkıntılı bir süreç içerisinde. Ligde oynadığı son 5 maçta sahadan beraberlikle ayrılarak önemli puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, fırsat haftalarını iyi değerlendiremedi. 50 yılda şampiyonluğun telaffuz edildiği sezonda Karadeniz ekibinin zirvenin uzağında kalması hayâl kırıklığına sebep oldu. 800 günlük süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Usta yönetiminin transfer politikası ise en çok eleştirinin aldığı konuların başındaydı. İstikrar adına Ersun Yanal’a alınan başarısız saha sonuçlara rağmen “sabır” gösteren Usta, Rıza Çalımbay’la iyi bir hava yakalamıştı ancak son dönemde o güneşli hava yerini kara bulutlara bıraktı. Usta daha önce fırtınalı günleri hasarsız atlatmıştı ancak ufukta yeni bir fırtına göründü. O fırtına Göztepe maçının son dakikalarında “yönetim istifa” sesleriyle kendini belli etmişti. G.Birliği maçında da sürdü. Başakşehir maçında da istenmeyen bir sonuç alınırsa Usta yönetimini zor günler bekleyecek.