Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst üste beşinci lig maçına da ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki futbolcu, Udinese deplasmanında Roma’nın 2-0’lık galibiyetinde başrolü oynadı. 70’te ceza sahasının dışında sağ çaprazda topla buluşan Cengiz uzak köşeye inanılmaz bir şut çıkardı ve ağları buldu. 87 dakika oyunda kalan millî futbolcu yerini Defrel’e bıraktı. Oyuna sonradan giren Perotti 90’da skoru 2-0 yaparken Roma puanını 50’ye yükseltti ve maç fazlasıyla İnter’i geçerek 3. sıraya yükseldi. Cengiz Ünder son 3 maçında 4 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.