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İngiltere'de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland'ı geride bırakarak zirveye ulaştı

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İngiltere&#039;de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland&#039;ı geride bırakarak zirveye ulaştı
Phil Foden, Premier Lig, Manchester City, Haber

Spor Haberleri

Manchester City'in genç yıldızı Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonun en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

Manchester City'nin İngiliz futbolcusu Phil Foden, İngiltere Premier Lig'de 2023-24 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Premier Lig'in internet sitesindeki açıklamaya göre Foden, taraftarlar ve futbol yorumcularından oluşan heyetin katıldığı oylama sonucu ödülün sahibi oldu.

İngiltere'de yılın futbolcusu açıklandı! Salah ve Haaland'ı geride bırakarak zirveye ulaştı - 1. Resim

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI

Foden, oylamada takım arkadaşı Erling Haaland, Arsenal'dan Martin Odegaard, Declan Rice, Chelsea'den Cole Palmer, Liverpool'dan Virgil van Dijk, Newcastle United'dan Alexander Isak ve Aston Villa'dan Ollie Watkins'i geride bıraktı.

Ligde bu sezon 34 maça çıkan Foden, 17 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Söz konusu ödülü, son 5 sezonda Manchester Cityli oyuncular kazandı. Kevin De Bruyne 2019-20 ve 2021-22, Ruben Dias 2020-21, Erling Haaland ise 2022-23 sezonunda ödüle layık görüldü.

Düzenleyen:  - Spor
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